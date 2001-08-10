Сахалинца будут судить за пьяную езду без прав и браконьерство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего гражданина, который обвиняется в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное преступление и незаконную добычу водных биологических ресурсов, расскахали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 11 июля обвиняемый распивал спиртное на природе в компании друзей. Когда стало темнеть, мужчина начал собираться домой. Несмотря на алкогольное опьянение, фигурант сел за руль принадлежащей ему иномарки. Передвигаясь по улице Ленинградской в Макарове, мужчина был остановлен нарядом ДПС. В ходе проверки документов выяснилось, что у обвиняемого нет водительских прав. Также инспекторы заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения, в связи с чем, отстранили его от управления транспортным средством.

Далее, фигурант был доставлен в отдел полиции для проведения освидетельствования. Результаты подтвердили, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также, 6 августа в ходе проведения рейдовых мероприятий, проводимых в рамках операции "Путина" указанный гражданин был задержан у берега реки Макаровка, когда при помощи сачка осуществлял за незаконный вылов рыбы лососевых пород. Ущерб составил около 35 тысяч рублей.