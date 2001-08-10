Группа наркоторговцев задержана на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ задержана группа лиц, подозреваемых в попытке сбыта крупной партии наркотических средств на территории островного региона.

В ходе отработки поступившей оперативной информации установлено, что трое жителей Сахалинской области сговорившись между собой, связались с кураторами в теневом сегменте интернета для незаконного заработка. Их задачей было извлечение крупных партий наркотика, его расфасовка на более мелкие и дальнейшая перезакладка в указанных координатах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов, подозреваемые использовали специализированные программы шифрования данных, но благодаря упреждающим действиям двух силовых ведомств их планы были разоблачены.

Чтобы не хранить дома дурман, злоумышленники оборудовали в лесополосе крупный тайник-закладку, в котором находилось 70 свертков, обмотанных изолентой с наркотическим средством - мефедрон. Данная партия была изъята стражами порядка. Вместе с ней обнаружен и нож с красной рукояткой, который подозреваемые фотографировали в момент оборудования тайников с синтетическими наркотиками и отправляли свои кураторам в теневой сегмент интернета. Также установлены координаты еще четыреъ закладок, уже приготовленных для сбыта запрещенных веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий находиться под подпиской о невыезде.