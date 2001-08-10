Пьяного сахалинца пришлось вытаскивать из-за руля при помощи спецсредств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 сентября в Южно-Сахалинске внимание экипажа ДПС УМВД России по Сахалинской области привлек автомобиль "Киа Рио" без государственных регистрационных знаков, который двигался в западном направлении, по улице Есенина.

Заметив экипаж ДПС, водитель данного транспортного средства попытался скрыться, набирая скорость движения. После непродолжительного преследования, автомобиль нарушителя был загнан в тупик. Водитель и пассажир, находящиеся в автомобиле, закрылись, заблокировав дверные замки и окна. На неоднократные законные требования сотрудников полиции выйти из автомобиля и предоставить документы водитель и пассажир, не реагировали, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В соответствии с законом "О Полиции", экипажем ДПС с помощью специальных средств, автомобиль был открыт, а в отношении граждан, оказывавших сопротивление, была применена физическая сила и наручники.

При проверке документов выяснилось, что водитель лишен права управления транспортными средствами. Также, он заметно нервничал, его поведение не соответствовало обстановке и имелось основание полагать, что он находился в состоянии опьянения.

Впоследствии водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Транспортное средство помещено на арест-площадку, водитель и пассажир были доставлены в УМВД России по городу Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.