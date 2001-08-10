В Южно-Сахалинске накажут четырех водителей, не пропустивших спецавтомобили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 сентября 2021 года в утреннее время в Южно-Сахалинске сотрудники ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области совместно с представителями станции скорой медицинской помощи организовали и провели профилактическое мероприятие "Маячок", сообщили ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Автомобили спецслужб проследовали по центральным улицам Южно-Сахалинска, напоминая водителям, что согласно ПДД, заметив автомобиль спецслужб с включенными проблесковыми маячками синего, красного цветов и специальным звуковым сигналом, водитель обязан пропустить его, снизить скорость или прижаться к обочине, уступая дорогу.

В результате мероприятия в отношении четырех водителей составлены и направлены в суд административные материалы по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф до 5000 рублей или лишение права на управления транспортными средствами на срок до одного года.

Управление ГИБДД по Сахалинской области напоминает водителям и пешеходам о важности предоставления преимущества в движении спецтранспорту, ведь от соблюдения ПДД зависит не только собственное здоровье, но и жизнь других людей.