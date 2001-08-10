Сахалинец украл у знакомого телефон и обменял его на алкоголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу поступило сообщение от 47-летнего местного жителя о том, что у него был похищен мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель райцентра. Выяснилось, что в день кражи мужчина находился в гостях у знакомых на территории их дачного участка, где также присутствовал и потерпевший. Когда все ушли в дом, злоумышленник воспользовался ситуацией и похитил оставленный заявителем телефон, который лежал на столе на улице. Впоследствии, подозреваемый скрылся с места преступления и обменял устройство на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и будет передано законному владельцу.