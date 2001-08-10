Еще один велосипедный вор задержан на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Ногликский" поступило заявление 43-летней местной жительницы. Женщина сообщила о краже принадлежащего ей велосипеда стоимостью 17 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к данному преступлению. Им оказался 16-летний житель поселка Ноглики. Молодой человек, находясь в подъезде дома, где проживает заявитель, похитил стоявший на лестничной площадке велосипед, который не был оборудован противоугонным устройством.

Выяснилось, что подозреваемый причастен еще к одной краже. В тот же день из подъезда дома по улице Квартал, 8 он похитил двухколесный транспорт стоимостью 12 тысяч рублей. Впоследствии, подросток планировал продать похищенное.

Возбуждены уголовные дела. Похищенные велосипеды изъяты и будут переданы законным владельцам.