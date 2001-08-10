На озере Изменчивом задержан браконьер, ловивший кету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, в ходе мероприятий, проводимых в рамках операции "Путина" на берегу озера Изменчивое был задержан 56-летний гражданин, занимавшийся незаконной добычей водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Используя надувную лодку для выхода на воду и запрещенные орудия лова (ставные сети), указанный гражданин осуществлял незаконный вылов рыбы кеты. Сумма ущерба составила почти 130 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.