Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2021
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14:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На озере Изменчивом задержан браконьер, ловивший кету

На озере Изменчивом задержан браконьер, ловивший кету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, в ходе мероприятий, проводимых в рамках операции "Путина" на берегу озера Изменчивое был задержан 56-летний гражданин, занимавшийся незаконной добычей водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Используя надувную лодку для выхода на воду и запрещенные орудия лова (ставные сети), указанный гражданин осуществлял незаконный вылов рыбы кеты. Сумма ущерба составила почти 130 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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