Подвыпивший сахалинец не смог пройти мимо чужого велосипеда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что из подъезда дома, где она проживает, был похищен велосипед стоимостью семь тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель областного центра. Выяснилось, что подозреваемый находился в гостях у своей знакомой, где употреблял спиртное. Когда молодой человек уже собрался уходить домой, на лестничной площадке он увидел велосипед потерпевшей, который решил похитить. Так как транспорт не был оборудован противоугонным тросом, сделать это ему не составило труда. С похищенным имуществом подозреваемый скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.