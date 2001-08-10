В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый, укравший деньги со счета подростка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 40-летней местной жительницы. Женщина сообщила правоохранителям о том, что у ее 17-летнего сына неизвестным были похищены восемь тысяч рублей с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый житель областного центра. Выяснилось, что молодой человек, находясь на спортивной площадке одной из школ Южно-Сахалинска, увидел сына заявительницы. Подойдя к нему, злоумышленник попросил сотовый телефон, якобы позвонить. Подросток ответил согласием. Далее, подозреваемый при помощи функции мобильного банка перевел со счета потерпевшего на свой восемь тысяч рублей. Вернув устройство, молодой человек скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.