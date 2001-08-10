На Сахалине еще одного фермера обвинили в махинациях с субсидиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" окончено расследование уголовного дела в отношении 55-летней предпринимательницы, которая обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемая, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, в 2015 году в рамках программы по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, предоставила в органы местного самоуправления подложные документы о приобретении сельскохозяйственной техники. В результате данных действий ей были предоставлены субсидии в размере 500 тысяч рублей. Полученными обманным путем деньгами, фигурантка распорядилась по своему усмотрению.
Уже в 2016 году она же, согласно ранее разработанному плану, получила от главы другого крестьянско-фермерского хозяйства возможность представлять его интересы в министерстве сельского хозяйства Сахалинской области. После этого, действуя от его лица и не ставя его в известность, злоумышленница подала документы на получение гранта более чем на шесть миллионов рублей на приобретение оборудования и иной техники, необходимой для осуществления фермерской деятельности. Впоследствии, заявка была одобрена. Полученными денежными средствами фигурантка распорядилась по своему усмотрению.
Она же в 2017 году, действуя также от лица вышеуказанного индивидуального предпринимателя и не ставя его в известность, подала от его имени заявку на получение субсидий, которые направлены на возмещение затрат предприятия. Сумма составила 445 тысяч рублей. Полученные деньги фигурантка потратила.
Далее злоумышленница уже от своего лица предоставила в администрацию МО ГО "Смирныховский" подложные документы с целью получения субсидий на возмещение якобы имеющихся у ее предприятия затрат, в результате чего ей была предоставлена сумма в размере 675 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.
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