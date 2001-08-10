На Сахалине задержана группа ловцов травяных креветок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области при поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии задержана организованная группа лиц, занимавшееся незаконной добычей и сбытом травяного чилима на территории островного региона.

Полицейским поступила оперативная информация, что в акватории Татарского пролива, вблизи села Поречье Углегорского района не менее четырех граждан организовали вылов водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что роли в группе были четко распределены. Пока часть злоумышленников при выходила на лодке в море, расставляла ловушки и добывала деликатес, девушка и ее сообщник сбывали чилима на рынках в Углегорске и Южно-Сахалинске. Чтобы производство было бесперебойным, данные лица использовали хозпостройку, которая находилась в нескольких метрах от зоны добычи. В ней они очищали ВБР, варили и сразу же грузили в автомобиль.

В момент задержания, часть граждан находилась на незаконном промысле. Полицейские воспользовались плавсредством и совместно с бойцами СОБР доставили их на берег. Кроме этого стражами порядка были установлены рынки сбыта незаконно добытой продукции. Она изъята и приобщена к материалам уголовного дела. Общий ущерб, причиненный государству, составил более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

По данному факту отделом дознания УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по статье за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, группой лиц по предварительному сговору. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.