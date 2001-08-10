Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Кировского линейного отдела МВД России на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории аэропорта Победилово выявлен 25-летний уроженец Южно-Сахалинска, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Мужчина был задержан в одном из дворов города Кирова, где в ходе осмотра транспортными полицейскими на заднем сиденье арендованного им автомобиля обнаружено и изъято четыре свертка из прозрачной полимерной плёнки, внутри которых находилось порошкообразное вещество красного цвета. Изъятое было направлено на экспертизу для проведения химического исследования, в результате которого выяснилось, что оно является смесью, содержащей в своём составе наркотическое средство метилэфедрон общей массой 195,8 граммов.

Установлено, что злоумышленник, прилетал из Красноярска в Киров, далее посредством сети Интернет получал информацию о тайниках мелкооптовых партий наркотических средств, после этого забирал запрещённые вещества, осуществлял их фасовку, хранение, делал новые закладки и улетал обратно к месту проживания.

Следственным отделением Кировского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до 20 лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.