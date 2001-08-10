Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2021
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15:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка сняла квартиру в долг и пересдала ее, а теперь пойдет под суд

Сахалинка сняла квартиру в долг и пересдала ее, а теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 55-летней местной жительницы. Женщина сообщила правоохранителям, что у нее обманным путем были похищены 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой, ей оказалась 24-летняя жительница Южно-Сахалинска.

Выяснилось, что девушка нашла в сети Интернет объявление о сдаче квартиры. Подозреваемая встретилась с владельцами - семейной парой, и объяснила, что денег у нее пока нет, но в ближайшее время она заплатит аренду. Хозяева квартиры поверили аферистке и передали ей ключи от жилища.

Спустя неделю, подозревая нашла в сети Интернет объявление потерпевшей, которая срочно искала жилье. Злоумышленница, выдавая себя за хозяйку, предоставила вышеуказанную жилплощадь для проживания заявительнице за 30 тысяч рублей. Когда же в квартиру пришли настоящие владельцы за оплатой аренды и обнаружили там потерпевшую, они  обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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