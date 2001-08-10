Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2021
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14:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске угнали детский квадроцикл

В Южно-Сахалинске угнали детский квадроцикл

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 24-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил, что у него был похищен детский квадроцикл, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Корсакова. Выяснилось, что гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по улицам села Дальнего. В одном из дворов он увидел вышеуказанный квадроцикл, который решил угнать. Сначала молодой человек попытался завести транспорт, но сделать ему этого не удалось. Тогда он решил откатить квадроцикл вручную и отправился во двор к своему товарищу, где и спрятал его.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Квадроцикл передан законному владельцу.

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