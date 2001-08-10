На Сахалине машина упала с моста, водитель погиб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На шестом километре автодороги Лермонтовка - Вахрушев 59-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21013", двигаясь по мосту через реку Горянка, по предварительным данным не справился с управлением транспортного средства, наехал на мостовое металлическое перильное ограждение и опрокинулся с моста.

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2113" от полученных травм скончался на месте происшествия, 69-летняя пассажирка автомобиля получили телесные повреждения.