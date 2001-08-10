Сильный дождь прогнозируется на территории Южно-Курильского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ночью 19 сентября на территории Южно-Курильского района прогнозируется сильный дождь, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанного района:
- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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