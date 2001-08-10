В Южно-Сахалинске задержан грабитель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летней гражданки. Девушка сообщила полиции о том, что у нее был открыто похищен сотовый телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый житель областного центра, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Выяснилось, что подозреваемый, находясь в районе улицы Чехова, увидел девушку, в руках которой был мобильный телефон. Мужчина решил похитить. Подбежав к потерпевшей и высказав угрозу применения насилия, злоумышленник выхватил из ее рук дорогостоящий гаджет, после чего незамедлительно скрылся с места преступления. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.