Сахалинка оставила ночевать у себя знакомого, а потом присвоила и его телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы села Онор, которая обвиняется в краже.

Установлено, что обвиняемая находилась у себя дома, когда к ней в гости пришел потерпевший. Вместе со знакомым они употребили спиртное, после чего женщина пошла к себе в спальню, а мужчина лег спать на диване в коридоре. Утром, когда они проснулись, потерпевший собрался и уехал домой. Спустя время, обвиняемая увидела на диване принадлежащий знакомому сотовый телефон и решила оставить его себе. Она взяла устройство, выключила его и спрятала в шкафу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Позже мужчина вернулся за телефоном, но фигурантка сказала, что не находила его. Спустя время потерпевший опять пришел к ней и начал требовать вернуть устройство, на что обвиняемая ответила отказом и закрыла дверь. Смартфон женщина оставила себе для личного пользования. Впоследствии телефон был изъят сотрудниками полиции, которые вернули его законному владельцу.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.