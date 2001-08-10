На Сахалине задержан скупщик красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками полиции ОМВД России по Поронайскому городскому округу в ходе проверки оперативной информации был задержан 42-летний гражданин, в багажнике автомобиля котрого находилось более 2,5 килограмм незаконно добытой икры рыбы лососевых пород.

В ходе проведения проверки также стало известно, что подозреваемый неоднократно приобретал икру у неизвестного мужчины, личность которого сейчас устанавливается.

Кроме этого установлено, что товар был получен гражданином в ходе незаконного вылова рыбы лососевых пород в устьях ближайших рек. Ущерб составил более 120 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.