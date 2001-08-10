Еще более полутора миллионов рублей сахалинцы отдали мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее обманным путем был похищен один миллион рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Выяснилось, что несколькими днями ранее ей позвонил некий мужчина, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Звонивший сообщил потерпевшей, что якобы в отделение банка пришел неизвестный с доверенностью от ее имени и оформил кредиты.

Затем заявительнице позвонила девушка, которая пояснила, что ей необходимо взять заем и направить в страховую компанию для погашения вышеуказанных займов.

Потерпевшая последовала указаниям аферистов и направилась в офис одного из банков. Там она оформила кредит на сумму более одного миллиона рублей. После этого она перевела полученные денежные средства на номера телефонов, которые ей прислали мошенники в мессенджере, в списке их было более 30.

В Анивский отдел полиции обратилась 54-летняя гражданка, которая сообщила о том, что у нее похитили более 300 тысяч рублей. Выяснилось, что ранее женщина вложила 11 тысяч рублей в одну из брокерских компаний. Спустя время потерпевшая получила прибыль с торговли на бирже в размере более 5 тысяч рублей и вывела деньги.

Далее представители организации предложили ей вложить уже более крупную сумму для увеличения прибыли. Это заинтересовало заявительницу. Таким образом женщина неоднократно переводила деньги в компанию, вложив за две недели более 300 тысяч рублей. В итоге, женщина решила вывести прибыль, но получила отказ.

Еще одно заявление поступило в дежурную часть Поронайского отдела полиции. 35-летняя гражданка попала на уловки мошенников и лишилась более 270 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским об обстоятельствах произошедшего.

Днем ранее ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Также звонивший пояснил, что для предотвращения данных действий ей необходимо в приложении банка оформить самой кредит. Еще одним важным условием являлось сообщить ему код и номер банковской карты. После передачи личных данных с кредитки потерпевшей произошло списание более чем 270 тысяч рублей.

На уловки мошенников попалась и жительница Холмска. Гражданка лишилась 110 тысяч рублей. Заявительница искала в сети Интернет работу. В один из дней ей позвонила некая женщина. Она предложила потерпевшей работу онлайн. Также она рассказала, что женщине необходимо оформить банковскую карту, но для этого необходимо перевести 10 тысяч рублей на интернет-кошелек, что потерпевшая и сделала. После этого ей позвонила другая девушка и пояснила, что заявительнице необходимо позвонить на номер банка, а когда сработает автоответчик, нужно произнести "да", "нет" и следом "5". Выполнив указания, женщина зашла в приложение банка и увидела, что на ее имя оформлен кредит на 100 тысяч рублей. Позже со счета произошли списания денег.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.