Еще более полутора миллионов рублей сахалинцы отдали мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее обманным путем был похищен один миллион рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Выяснилось, что несколькими днями ранее ей позвонил некий мужчина, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Звонивший сообщил потерпевшей, что якобы в отделение банка пришел неизвестный с доверенностью от ее имени и оформил кредиты.
Затем заявительнице позвонила девушка, которая пояснила, что ей необходимо взять заем и направить в страховую компанию для погашения вышеуказанных займов.
Потерпевшая последовала указаниям аферистов и направилась в офис одного из банков. Там она оформила кредит на сумму более одного миллиона рублей. После этого она перевела полученные денежные средства на номера телефонов, которые ей прислали мошенники в мессенджере, в списке их было более 30.
В Анивский отдел полиции обратилась 54-летняя гражданка, которая сообщила о том, что у нее похитили более 300 тысяч рублей. Выяснилось, что ранее женщина вложила 11 тысяч рублей в одну из брокерских компаний. Спустя время потерпевшая получила прибыль с торговли на бирже в размере более 5 тысяч рублей и вывела деньги.
Далее представители организации предложили ей вложить уже более крупную сумму для увеличения прибыли. Это заинтересовало заявительницу. Таким образом женщина неоднократно переводила деньги в компанию, вложив за две недели более 300 тысяч рублей. В итоге, женщина решила вывести прибыль, но получила отказ.
Еще одно заявление поступило в дежурную часть Поронайского отдела полиции. 35-летняя гражданка попала на уловки мошенников и лишилась более 270 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским об обстоятельствах произошедшего.
Днем ранее ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Также звонивший пояснил, что для предотвращения данных действий ей необходимо в приложении банка оформить самой кредит. Еще одним важным условием являлось сообщить ему код и номер банковской карты. После передачи личных данных с кредитки потерпевшей произошло списание более чем 270 тысяч рублей.
На уловки мошенников попалась и жительница Холмска. Гражданка лишилась 110 тысяч рублей. Заявительница искала в сети Интернет работу. В один из дней ей позвонила некая женщина. Она предложила потерпевшей работу онлайн. Также она рассказала, что женщине необходимо оформить банковскую карту, но для этого необходимо перевести 10 тысяч рублей на интернет-кошелек, что потерпевшая и сделала. После этого ей позвонила другая девушка и пояснила, что заявительнице необходимо позвонить на номер банка, а когда сработает автоответчик, нужно произнести "да", "нет" и следом "5". Выполнив указания, женщина зашла в приложение банка и увидела, что на ее имя оформлен кредит на 100 тысяч рублей. Позже со счета произошли списания денег.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:06 Сегодня Сахалинские полицейские помогли выбраться из леса заблудившимся женщинам
09:40 Сегодня Сахалинские школьники смогут программировать роботов
09:49 Сегодня В Александровск-Сахалинском потушили автомобиль
- 10:23 Сегодня Сахалинец погиб, врезавшись на "встречке" в грузовик
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
16:35 9 Сентября В Южно-Сахалинске продолжают продвигать «Карту сахалинца».
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
16:34 10 Сентября Валерий Лимаренко потребовал глав районов обеспечить жителе й углем в кратчайшие сроки
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
15:50 19 Августа У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
10:36 20 Августа Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
13:56 17 Августа Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
Выбор редакции
- 14:33 Сегодня Еще более полутора миллионов рублей сахалинцы отдали мошенникам
- 14:42 14 Сентября Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" начался в Южно-Сахалинске
- 13:52 13 Сентября В Сахалинской области выбрали лучшего сельского библиотекаря
- 10:40 13 Сентября На Сахалине хотят увеличить размер инвестиционного налогового вычета
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?