Сахалинские полицейские помогли выбраться из леса заблудившимся женщинам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участковый уполномоченный полиции Охинского ОМВД Сергей Калиничев заступил на очередные дежурные сутки. Капитан полиции выполнял свои повседневные служебные задачи, когда в его кабинете раздался телефонный звонок из дежурной части - срочный вызов. Несколько минут назад в единую службу спасения - 112 позвонила женщина и испуганным голосом сообщила, что вместе со своей подругой заблудилась в лесном массиве. Руководителем территориального отдела полиции было принято оперативное решение отправить опытных полицейских, которые отлично ориентируются в местности - участкового уполномоченного полиции Сергея Калиничева и инспектора ГИБДД лейтенанта полиции Евгения Рябинина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Одновременно беседуя с женщинами по телефону полицейские пытались сориентироваться где они могут находиться. Вскоре появилась и первая зацепка. Женщина вспомнила, что перед тем как потерять тропу из виду, они проходили в районе местной ТЭЦ. Но радостный момент оборвал голос гражданки - "Заряды на наших телефонах почти сели, поспешите".
Спустя уже несколько минут сотрудники полиции были в районе электростанции, но женщин рядом не оказалось. Тогда было принято решение использовать спецсредства служебного автомобиля - проблесковый маячок и специальный звуковой сигнал. Через некоторое время потерявшиеся гражданки услышали звуки "сирен" и направились в их сторону.
Женщины были найдены в 7 километрах от ТЭЦ. Они были очень напуганы и сильно замерзли. Полицейские сразу же оказали им первую помощь, убедились, что их жизни ничего не угрожает и отвезли к родственникам. А уже через несколько дней гражданки сами пришли в отдел полиции и выразили руководству и своим спасителям слова благодарности.
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