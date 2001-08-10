Мошенники отправили сахалинца следить за посетителями банка, а потом выманили у него 205 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от пенсионера 1949 года рождения. Мужчина сообщил, что стаж жертвой телефонных аферистов, которые выманили у него свыше 200 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Позже гражданин уточнил, что на его мобильный поступил звонок. Неизвестная девушка сообщила, что является сотрудником банка и ей необходима помощь в выявлении нарушения их работы в региональных филиалах. Для этого заявителю необходимо, проследовать в ближайшее отделение банка и в течение нескольких минут наблюдать за посетителями, а также проверить целостность банкоматов. Мужчина согласился и два дня выполнял сомнительную просьбу неизвестной.

Затем, мошенница вновь связалась с пенсионером. Но в этот раз она уже попросила снять с его банковских счетов все сбережения и направить ей. Якобы, таким образом, проверяется работоспособность перевода денежных средств. Потерпевший поверил аферистке и перевел ей 205 тысяч рублей.

Возбужэдено уголовное дело.