Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2021
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13:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинку пытались развести на цветы за 23 тысячи, но она не поверила мошеннику

Сахалинку пытались развести на цветы за 23 тысячи, но она не поверила мошеннику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

46-летняя жительница Александровск-Сахалинского не попалась на уловки мошенников. Женщина рассказала правоохранителям, что ей поступил звонок на стационарный рабочий телефон. Звонивший преставился сотрудником надзорных органов и сообщил, что в организацию, где работает заявительница, якобы едет проверка.

Когда женщина спросила у него, с какой именно целью, мужчина сказал, что ему неудобно сейчас говорить и попросил ее номер сотового телефона, чтобы перезвонить позже. Спустя время уже на мобильный потерпевшей позвонил вышеуказанный гражданин и сообщил, что проверка будет формальной, но для этого проверяющим необходимо подарить цветы, которые он сам закажет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Позже заявительнице поступил еще один звонок, в этот раз от представителя службы доставки, который попросил подтвердить заказ четырех букета на сумму около 23 тысяч рублей, что женщина и сделала.

Позже в мессенджере ей прислали реквизиты для оплаты. Потерпевшая перезвонила сотруднику надзорных органов. В ходе разговора она спросила его о том, кто будет оплачивать заказ, на что тот ответил, чтобы потерпевшая сама решила вопрос, а он якобы, когда приедет с проверкой, вернет ей деньги.

В этот момент заявительница поняла, что имеет дело с мошенниками, завершила разговор и обратилась в полицию.

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