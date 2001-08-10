Сахалинку пытались развести на цветы за 23 тысячи, но она не поверила мошеннику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

46-летняя жительница Александровск-Сахалинского не попалась на уловки мошенников. Женщина рассказала правоохранителям, что ей поступил звонок на стационарный рабочий телефон. Звонивший преставился сотрудником надзорных органов и сообщил, что в организацию, где работает заявительница, якобы едет проверка.

Когда женщина спросила у него, с какой именно целью, мужчина сказал, что ему неудобно сейчас говорить и попросил ее номер сотового телефона, чтобы перезвонить позже. Спустя время уже на мобильный потерпевшей позвонил вышеуказанный гражданин и сообщил, что проверка будет формальной, но для этого проверяющим необходимо подарить цветы, которые он сам закажет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Позже заявительнице поступил еще один звонок, в этот раз от представителя службы доставки, который попросил подтвердить заказ четырех букета на сумму около 23 тысяч рублей, что женщина и сделала.

Позже в мессенджере ей прислали реквизиты для оплаты. Потерпевшая перезвонила сотруднику надзорных органов. В ходе разговора она спросила его о том, кто будет оплачивать заказ, на что тот ответил, чтобы потерпевшая сама решила вопрос, а он якобы, когда приедет с проверкой, вернет ей деньги.

В этот момент заявительница поняла, что имеет дело с мошенниками, завершила разговор и обратилась в полицию.