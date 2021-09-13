Прокуратура Смирных заблокировала шесть сайтов, торгующих поддельными дипломами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Смирныховского района в рамках мониторинга сети Интернет выявлено шесть сайтов, на которых размещалась информация о возможности приобретения за денежное вознаграждение поддельных дипломов об образовании и аттестатов государственного образца без прохождения соответствующего обучения, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Поскольку размещенные сведения нарушают требования законодательства, прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Суд, с учетом предоставленных прокурором доказательств, удовлетворил заявленные требования в полном объеме и направил решение для незамедлительного исполнения в уполномоченный орган.

В настоящее время сайты содержащие сведения, запрещенные к распространению на территории Российской Федерации, заблокированы.