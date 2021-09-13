Пьяный сахалинец зашел в открытую квартиру, украл кредитку и пошел по магазинам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окочено расследования уголовного дела по статье "кража".

В данном деянии обвиняется 32-летний житель Шахтерска. Установлено, что в июне этого года указанный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения зашел в один из подъездов по улице Мира в пгт. Шахтерск. Поднявшись по лестничной клетке, он обратил внимание, что одна из квартир не заперта. Проникнув в прихожую, фигурант осмотрел личные вещи и похитил банковскую карту с функцией бесконтактной формы оплаты.

В дальнейшем он использовал ее по своему усмотрению, расплачиваясь за разного рода покупки в магазинах. Ущерб составил свыше 10 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.