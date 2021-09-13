За выходные дни от мошенников пострадали еще пять сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первом случае жертвой аферистов стал 71-летний житель областного центра, который лишился 185 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию и рассказал правоохранителям, что ранее ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представил следователем города Москвы и сообщил, что с банковского счета потерпевшего кто-то пытается похитить денежные средства. Также он пояснил заявителю, что необходимо сделать, чтобы это предотвратить. Действуя в соответствии с указаниями мошенника, мужчина направился в отделение банка, где снял вышеуказанную сумму и перевел ее по различным номерам телефонов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Также под влияние аферистов попала 48-летняя жительница Корсакова, у которой обманным путем были похищены более 135 тысяч рублей. Выяснилось, что женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил ей, что на ее имя одобрен кредит на 1 миллион рублей и пояснил, что для получения данного займа необходимо оплатить страховку и доставку документов на дом. Потерпевшая поверила аферисту и перевела деньги на указанный им счет.

Другой случай произошел с 26-летней жительницей Александровск-Сахалинского. Девушка разместила на сахалинском интернет-портале объявление о продаже дивана. Позже ей пришло сообщение в мессенджере от неизвестной женщины, которая хотела приобрести данный товар. Заявительнице отправили ссылку для совершения якобы сделки по оплате и доставке дивана. Заявительница перешла по ней и заполнила поля, где требовались данные ее банковской карты и номер телефона. После этого с кредитки потерпевшей произошло списание вышеуказанной суммы.

Еще одно заявление поступило в ОМВД России по городскому округу "Смирныховский". 68-летняя гражданка сообщила правоохранителям, что у нее похитили более 16 тысяч рублей. Выяснилось, что в одной из социальных сетей ей пришло сообщение с профиля знакомой, которая в ходе переписки попросила номер телефона заявительницы. После этого потерпевшей пришло сообщение в мессенджере, в котором говорилось об обязательных выплатах для пенсионеров. Писали ей с аккаунта, где была также фотография знакомой. Потерпевшая поверила собеседнице, после чего сообщила ей данные своей банковской карты. После этого с карты заявительницы произошло списание денег.

Еще одной жертвой мошенников стала 50-летняя жительница Углегорска. Женщина в социальной сети наткнулась на профиль магазина одежды, где выбрала себе 2 спортивных костюма. Далее, она связалась в мессенджере по указанному в аккаунте номеру с продавцом, который сообщил, что необходимо перевести около пяти с половиной тысяч рублей на его счет для оплаты товара, после чей заявительнице поступит код для отслеживания посылки. Потерпевшая перевела деньги, но код так и не получила. Статус посылки неизвестен, а продавец больше не отвечает.