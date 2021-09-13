Пока сахалинец проводил диагностику автомобиля, его машину обокрали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окочено расследование уголовного дела по факту кражи и грабежа. Обвиняемый - 36-летний, ранее неоднократно судимый, местный житель, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Следователи установили, что вышеуказанный гражданин, находился в районе одного из домов по улице Емельянова, когда обратил внимание на припаркованную иномарку. Хозяин автомобиля проводил диагностику транспортного средства и для этого открыл капот. Видя, что мужчина отвлечен и не обращает внимания на фигуранта, он проник в салон машины и похитил два мобильных телефона, после чего скрылся.
Спустя несколько дней, находясь в квартире своих знакомых, обвиняемый обратил внимание на лежащий на тумбочке мобильный телефон и решил похитить его. Как только он взял гаджет в руки, хозяйка квартиры обратила на это внимание и попросила вернуть ее вещь, но мужчина отказался и покинул жилище.
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил почти 35 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
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