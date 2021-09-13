Восемь килограммов красной икры успели добыть двое сахалинцев перед задержанием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по городскому округу "Долинский" возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 8 августа двое жителей Горнозаводска 1988 и 1991 годов рождения, находясь на участке реки Черная, при помощи ставной сети осуществляли незаконный вылов рыбы лососевых пород на местах ее подхода к нересту и заготавливали икру. К моменту задержания сотрудниками рыбоохраны указанные граждане успели добыть более восьми килограммов красной икры.

Сумма причиненного ущерба составила 317 тысяч 310 рублей.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.