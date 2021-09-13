Тихоокеанское
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10:34, 13.09.21 | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске водитель не заметил пешехода на "зебре" и сбил его

В Южно-Сахалинске водитель не заметил пешехода на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 11 сентбяря 66-летний водитель, стаж вождения которого составляет 32 года, управляя автомобилем "Toyota Hiace", двигался в восточном направлении, по улице Сахалинской. В районе дома № 147, не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в одежде темных тонов, без использования светоотражающих элементов.

В результате ДТП, пешеход получил телесные повреждения.

Кроме того, водитель автомобиля "Toyota Hiace" за последние два года привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ более 30 раз.

По данному факту проводится проверка.

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