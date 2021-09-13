Тихоокеанское
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10:33, 13.09.21 | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске начинающий водитель сел пьяным за руль и улетел в кювет

В Холмске начинающий водитель сел пьяным за руль и улетел в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 сентября 38-летний водитель, стаж вождения которого составляет менее года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Daihatsu Terios", двигался в северном направлении, по улице Пригородной. В районе дома № 5, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего, совершил съезд с проезжей части в кювет, с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, водитель автомобиля и два пассажира получили телесные повреждения. При этом все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту проводится проверка.

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