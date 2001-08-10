Сахалинец отправится под суд за неоднократное нарушение пдд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый, в декабре прошлого года, находясь за рулем иномарки, передвигался по улицам города Томари без номерных знаков. В 2017 году мужчина уже был осужден по вышеуказанной статье, в связи с чем был лишен прав на управление транспортными средствами и приговорен к 3 годам лишения свободы. В районе улицы Новой фигурант был остановлен сотрудниками ГИБДД. В ходе проверки документов полицейские почувствовали запах спиртного от водителя, в связи с чем мужчине было предложено пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения с использованием алкотестера, на что тот ответил согласием и был сопровожден в служебный автомобиль. В результате, предположения правоохранителей подтвердились, в связи с чем мужчина был доставлен в Томаринский отдел полиции. За время нахождения в служебном транспорте фигурант вел себя агрессивно.

Он же, в конце февраля нынешнего года повторно сел за руль вышеуказанной иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения по одной из улиц города, фигурант был остановлен сотрудниками ГИБДД. Проведя освидетельствование, которое подтвердило, что мужчина пьян, полицейские доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.