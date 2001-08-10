Миллион рублей отдала сахалинка мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жертвой мошенников стала 62-летняя жительница Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.

Женщина рассказала правоохранителям, что ранее ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что кто-то пытается похитить деньги с карты потерпевшей. Также он сообщил заявительнице, что для изобличения преступников необходимо взять кредит на 1 миллион рублей и перевести деньги по номерам, которые он ей продиктует на безопасные счета.

Женщина поверила звонившему, взяла займ на указанную сумму и перевела его неизвестному.