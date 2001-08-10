В Холмске по горячим следам задержали подозреваемого в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Холмскому городскому округу задержан 50-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 8 сентября указанных гражданин в районе улицы Советской зашел в местную парикмахерскую. Находясь в тамбуре салона злоумышленник обнаружил что дверь в подсобное помещение не заперта. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, гражданин проник туда и похитил инструменты стоимостью свыше 20 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, владелец обратился с заявлением о краже в дежурную часть полиции. В течении суток стражи порядка установили подозреваемого и задержали для дальнейшего разбирательства. Известно, что ранее злоумышленник 5 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело.