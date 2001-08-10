Автоинспекторы Сахалина остановили машину в двумя сотнями килограммов красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Сахалинской области остановлен автомобиль, в котором обнаружено 225 килограммов икры рыб семейства лососевых, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе патрулирования территории города Южно-Сахалинска на улице Гайдука полицейские заметили иномарку, которая вызвала подозрение. Они подали сигнал водителю об остановке транспортного средства. Однако находившийся за рулем мужчина проигнорировал данное требование. Автомобиль увеличил скорость и через некоторое время столкнулся с припаркованной на обочине машиной. Нарушитель выбежал из салона и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан инспекторами ГИБДД.

Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за браконьерство местный житель.

При осмотре машины в салоне и багажнике было обнаружено шесть куботейнеров с незаконно добытой красной икрой общим весом 225 килограммов. Ущерб, причиненный государству, составил около восьми миллионов рублей.

- По данному факту дознавателем УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.