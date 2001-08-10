Трое молодых сахалинцев обокрали предпринимателя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 36-летнего предпринимателя, который сообщил, что из принадлежащего ему бытового помещения были похищены различные электроинструменты и другое имущество на сумму более 200 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались трое местных жителей, 29, 19 и 18 лет. Старший из них ранее уже был неоднократно судим. Выяснилось, что в ночное время молодые люди находились в районе улицы Федько. В одном из жилых домов находилось бытовое помещение, принадлежавшее заявителю. Обнаружив, что дверь в него открыта, подозреваемые проникли внутрь и похитили оттуда вышеуказанное имущество, которое впоследствии решили продать.