В Корсакове случайный знакомый обокрал сахалинца, пригласившего его в гости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 44-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что из его квартиры было похищено имущество на сумму более 32 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый местный житель. Выяснилось, что злоумышленник познакомился с потерпевшим на улице и мужчина позвал его к себе в гости. Находясь в квартире, они начали употреблять спиртное. В какой-то момент потерпевший уснул, чем и воспользовался злоумышленник. Он похитил у потерпевшего сотовый телефон, кварцевые наручные часы и 7 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылся. Краденное фигурант продал, а денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело