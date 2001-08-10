В Южно-Сахалинске задержаны поджигатели автомобилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении двух граждан, 26 и 24 лет, обвиняемых в совершении кражи и поджогов автомобилей. Также в ходе расследования было установлено, что 26-летний фигурант ранее совершил еще две кражи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
2 декабря обвиняемые находились на съемной квартире в областном центре, где распивали спиртное. В какой-то момент 26-летний фигурант предложил приятелю отправиться к жилому дому на улице Пуркаева, где он ранее видел металл, который они могут сдать в пункт приема металлолома, на что тот согласился. Когда молодые люди были уже на месте, один из них увидел припаркованный во дворе автомобиль и предложил его угнать. Машина оказалась не заперта, и сев в салон, один из обвиняемых сломал кожух рулевой колонки, но так и не завел транспорт. Тогда молодые люди остались в автомобиле и продолжили употреблять в нем спиртное. В процессе один из них выдернул зеркало заднего вида. Далее фигуранты вышли из транспорта и подожгли его, чтобы уничтожить следы своего пребывания. Сделав это, злоумышленники направились дальше по улице в поисках другого незапертого автомобиля. В одном из соседних дворов они нашли незапертую машину, сели в салон и, сломав также кожух рулевой колонки, попытались завести транспорт, но сделать это им не удалось. Далее, при помощи найденного в машине гаечного ключа, злоумышленники сняли с транспорта аккумулятор, после чего также подожгли автомобиль. Испугавшись, что их заметят, фигуранты с похищенным имуществом незамедлительно скрылись, спрятав его в одном из дворов. После этого они направились на поиски следующего автомобиля. Найдя подходящий по их мнению транспорт, они также попытались завести машину, но не смогли и снова подожгли ее. Для этого они использовали, найденные в багажнике журналы, после чего скрылись с места преступления.
Также в ходе расследования было установлено, что 26-летний фигурант ранее совершил еще две кражи.
В первом случае он в ночное время проник в строящийся частный дом в районе улицы Тургенева. Дверь в помещение была не заперта. Внутри он обнаружил сварочный аппарат и два аккумулятора, которые впоследствии спрятал в заброшенном строении, расположенном неподалеку.
Другую кражу фигурант совершил спустя две недели из частного дома в районе улицы Лермонтова. Так как в помещении было темно, злоумышленник использовал фонарик. Внутри дома он обнаружил различные электроинструменты, которые впоследствии похитил в несколько заходов. Вернувшись в очередной раз в дом, он продолжил искать что еще можно украсть. Зайдя в одну из комнат, он начал светить по сторонам фонариком и увидел на мужчину, который оказался хозяином дома. Испугавшись, фигурант начал убегать от последнего. Мужчина так и не смог догнать злоумышленника, тот смог скрыться.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.
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