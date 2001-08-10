Жительница Сахалина перевела мошенникам более 800 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В полицию обратилась 55-летняя жительница села Советское, у которой мошенники путем обмана похитили почти 850 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Как выяснилось, 6 августа потерпевшей позвонил неизвестный, который представился следователем. Он сообщил, что некий мужчина пришел в банк с документами и доверенностью на ее имя и сейчас пытается обналичить все ее сбережения. Потом женщину соединили с «сотрудником банка», который пояснил, что потерпевшей необходимо самой срочно явиться в ближайшее отделение банка и закрыть все имеющиеся у нее счета, чтобы аферисты не смогли по поддельной доверенности похитить ее деньги.
Потерпевшая поверила и обналичила все имеющемся сбережения в сумме 544 тысяч 700 рублей. Далее ей сказали ехать в Южно-Сахалинск и перевести денежные средства на абонентский номер, который ей продиктуют. Заявительница выполнила все указания мошенников и перевела им деньги.
На следующий день мошенники снова связались с женщиной и на этот раз заявили, что неизвестные лица оформили на ее имя четыре кредита, но деньги еще не обналичены. Чтобы помешать злоумышленникам, гражданке надо самой срочно прийти в банк, находящийся в городе Долинске, «дооформить» займы и получить деньги.
Снова поверив в происходящее, заявительница обратилась в отделение банка и оформила кредит на 700 тысяч рублей. После этого она снова поехала в Южно-Сахалинск и перевела 300 тысяч рублей на мобильные номера, которые ей сообщили по телефону.
По данному факту возбуждено уголовное дело
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