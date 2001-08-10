Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

08 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс. Шлейф распространился в юго-восточном направлении, рассказали ТИА "Острова" в ГУ МСЧ РФ по Сахалинской области.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, кратковременно ощущался слабый запах сероводорода. Звонков от населения не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.