Тихоокеанское
информационное агентство
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16:52, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

08 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс. Шлейф распространился в юго-восточном направлении, рассказали ТИА "Острова" в ГУ МСЧ РФ по Сахалинской области.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, кратковременно ощущался слабый запах сероводорода. Звонков от населения не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

 

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