Еще один сахалинец взял для мошенников кредит на 800 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этот раз жертвой аферистов стал 55-летний житель Корсакова, лишившийся 800 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМДВ РФ по Сахалинской обалсти.

Мужчина обратился с заявлением в полицию и рассказал правоохранителям подробности произошедшего. Выяснилось, что ранее ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на имя потерпевшего кто-то оформил кредит и, чтобы сохранить деньги, необходимо перевести их на безопасный счет. Также злоумышленник сказал, что заявителю необходимо самому оформить кредит на сумму 750 тысяч рублей, что в последующем потерпевший и сделал. Далее мужчина осуществил перевод 800 тысяч рублей через различные банковские терминалы на счет, который ему указал звонивший.

Ведется следствие.