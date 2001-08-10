Задержан сахалинец, воровавший в автобусах телефоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ранее судимого жителя Южно-Сахалинска, который обвиняется в серии краж мобильных телефонов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в первом случае обвиняемый находился на остановке общественного транспорта в районе улицы Ленина, где заметил 30-летнюю потерпевшую, у которой из сумки виднелся сотовый телефон. Позже женщина зашла в подъехавший автобус, а злоумышленник проследовал за ней. Встав сзади нее на входе и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина вытащил из сумки потерпевшей смартфон, после чего вышел из транспорта и незамедлительно скрылся. По пути он встретил знакомого, с которым они вместе направились в ломбард, где фигурант сдал похищенный телефон. Ущерб, причиненный владелице телефона, составил более 10 тысяч рублей.

В этот же день злоумышленник совершил еще одну кражу. В вечернее время он находился на остановке возле одного из торговых центров Южно-Сахалинска, где заметил гражданина, у которого из кармана кофты виднелся сотовый телефон. Когда потерпевший зашел в подъехавший автобус, фигурант также проследовал за ним. Находясь у входа, обвиняемый похитил смартфон из кармана и покинул общественный транспорт. Далее злоумышленник направился в ближайший ломбард, где сдал похищенное устройство, выручив за него 2 тысячи рублей. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Спустя примерно неделю, фигурант при аналогичных обстоятельствах похитил телефон у пожилой сахалински. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 10 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.