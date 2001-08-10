У жителя Шахтерска изъяли почти сотню кустов мака и готовые наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Углегорскому городскому округу пресечен факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ранее полицейским поступила оперативная информация о том, что 41-летний ранее неоднократно судимый житель Шахтерска хранит запрещенные к обороту вещества.

При проверке данных сведений стражи порядка обследовали гараж, принадлежащий подозреваемому. В результате чего в постройке были обнаружены два полиэтиленовых пакета и эмалированная кастрюля с растительным веществом, имеющим специфический запах, а также 92 куста мака. Помимо этого стражи порядка обнаружили бутылки с жидкостями, которые обычно используются для изготовления наркотических средств кустарным способом.

Исследование, проведенное экспертом-криминалистом, подтвердило что изъятое является маковой соломой массой более килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.