Тихоокеанское
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Во Взморье потушили пожар в жилом доме

Во Взморье потушили пожар в жилом доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

07 сентября в 04.00 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме в с. Взморье на улице Вокзальной, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 04.01. К этому моменту горела комната в одной из квартир. Площадь пожара составила 16 квадратных метров.

Пожар локализовали в 04.15, а полностью ликвидировали в 04.40.

В тушении пожара были задействованы два пожарных и единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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