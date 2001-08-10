В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

36-летний водитель, стаж вождения которого составляет 13 лет, управляя автомобилем "Nissan Condor", двигался в северном направлении по улице Лермонтова в Южно-Сахалинске. На третьем километре, по предварительным данным, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД КМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 49-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

При этом, водитель в нарушении ПДД РФ, управлял автомобилем, предназначенным для перевозки грузов без технического средства контроля (тахограф).

По данному факту проводится проверка.