Тихоокеанское
информационное агентство
8 Сентября 2021
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09:51, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайске водитель наехал на 12-летнего велосипедиста и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по улице Гагарина в Поронайске. В районе дома № 3, при объезде несовершеннолетнего, который упал на проезжую часть дороги с велосипеда, совершил наезд на его левую стопу, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В нарушении ПДД РФ, водитель покинул место происшествия. В ходе розыскных мероприятий был установлен.

12-летний велосипедист получил телесные повреждения, по данному факту проводится проверка.

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