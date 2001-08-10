В Поронайске водитель наехал на 12-летнего велосипедиста и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по улице Гагарина в Поронайске. В районе дома № 3, при объезде несовершеннолетнего, который упал на проезжую часть дороги с велосипеда, совершил наезд на его левую стопу, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В нарушении ПДД РФ, водитель покинул место происшествия. В ходе розыскных мероприятий был установлен.

12-летний велосипедист получил телесные повреждения, по данному факту проводится проверка.