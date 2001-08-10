Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2021
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В Южно-Сахалинске задержали велосипедного вора

В Южно-Сахалинске задержали велосипедного вора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 29-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил о краже принадлежащего ему велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый житель села Дальнее. Выяснилось, что подозреваемый, проходя мимо одного из торговых центров в районе улицы Сахалинской, обратил внимание на припаркованный у главного входа велосипед. Заметив, что транспорт не оборудован противоугонным устройством, злоумышленник похитил его, после чего незамедлительно покинул место преступления, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело. Похищенный велосипед изъят и передан законному владельцу.

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