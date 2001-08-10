Сахалинка похитила 800 тысяч рублей у родного предпрития
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по расследованию организованной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Холмска, которая обвиняется в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.
Установлено, что обвиняемая, работала в одном из супермаркетов города Холмска и являлась материально-ответственным лицом. В ее обязанности входила отчетность и сверка поступающей выручки указанной торговой точки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Умышленно, не составляя необходимые кассовые отчеты на рабочем компьютере, фигурантка с 1 по 12 апреля минувшего года забирала часть поступающих денег себе, так как знала, что руководство организации базируется в Южно-Сахалинске и не может ежедневно контролировать ее действия. В дальнейшем похищенные ею денежные средства она частично зачисляла через банкоматы на свой счет, после чего переводила их на игровые платформы.
Таким образом, за указанный период, женщина похитила около 800 тысяч рублей, чем причинила материальный ущерб организации в крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.
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