Жительница Южно-Сахалинка купила авиабилеты на фальшивом сайте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 47-летней местной жительницы, о том, что с ее карты было похищено 25 тысяч рублей.
Как оказалось, потерпевшая хотела приобрести авиабилеты во Владивосток, но при помощи поисковой системы браузера по ошибке зашла на фишинговый сайт, внешне схожий с официальной веб-страницей известной авиакомпании. Не подозревая подвоха, потерпевшая ввела реквизиты карты для оплаты билетов, после чего с ее счета безвозвратно была списана вышеуказанная сумма, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Фишинговые сайты создаются аферистами внешне-идентичными с каким-либо официальными интернет-сервисами (магазины, представительства банков, объявлений, авиакомпаний, туристических фирм), чтобы выманить реквизиты карт, логины и пароли от социальных сетей и другие персональные данные, для дистанционного хищения денежных средств интернет-пользователей и иной противоправной деятельности в сети Интернет.
Чтобы отличить фишинговый сайт от настоящего, обязательно обращайте внимание да адресную строку! URL-сочетание официальных интернет-сайтов не меняются. Фишинговые сайты обычно подбирают схожие сочетания букв для URL-адресов и отличаются несколькими символами.
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