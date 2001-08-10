Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2021
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09:11, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 8-летний ребенок попал под колеса автомобиля

В Южно-Сахалинске 8-летний ребенок попал под колеса автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28-летний мужчина, стаж вождения которого составляет семь лет, управляя автомобилем "Toyota Caldina", двигался по улице Нагорной Южно-Сахалинска. В районе дома № 3, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, рассказали ТИА "Острова" в пресс-сулжбе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 8-летний ребенок получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка. 

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