Пока два курильчанина сорились, третий обворовал одного их них
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу поступило заявление от 34-летнего гражданина, который работает на морском судне. Мужчина сообщил, что у него, когда он находился в селе Крабозаводском, была похищена сумка с ноутбуком стоимостью 31 тысяча рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Выяснилось, что в день совершения кражи, подозреваемый вместе со своим знакомым сидел на лавочке возле автобусной остановки. В какой-то момент к ним подошел потерпевший, чтобы узнать, где можно снять номер в гостинице. При себе у него была сумка, в которой находился ноутбук. Между мужчинами завязался разговор. В какой-то момент у товарища подозреваемого и потерпевшего возник словесный конфликт, который постепенно перешел в потасовку. Пока мужчины выясняли отношения, злоумышленник обратил внимание на лежащую рядом сумку с ноутбуком. Он решил воспользоваться ситуацией и похитил ее, после чего незамедлительно покинул место происшествия.
Возбуждено уголовное дело, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
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